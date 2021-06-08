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Леброн Джеймс: «Можете сбрасывать меня со счетов, но я отомщу»

«Лейкерс» покинули плей-офф в первом раунде
Баскетбол НБА
16:20
Леброн Джеймс: «Можете сбрасывать меня со счетов, но я отомщу»
Леброн Джеймс / фото - Getty Images

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост с посланием в своем Instagram.

Баскетболист опубликовал фрагмент из фильма «Гладиатор», в котором главный герой говорит о возмездии.

«Я отомщу, в этой жизни или следующей»

В подписи Леброн добавил эпичную фразу от себя.

Обещаю вам, что сделаю это. Можете сбрасывать меня со счетов, если хотите!»  

«Лейкерс» в покинули плей-офф, уступив «Финиксу» в первом раунде.

Джеймс будет звать сильных баскетболист в ЛА на следующий сезон.

Антон Кривенко
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Теги

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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