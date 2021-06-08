Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Леброн Джеймс: «Можете сбрасывать меня со счетов, но я отомщу»
«Лейкерс» покинули плей-офф в первом раунде
Леброн Джеймс / фото - Getty Images
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост с посланием в своем Instagram.
Баскетболист опубликовал фрагмент из фильма «Гладиатор», в котором главный герой говорит о возмездии.
«Я отомщу, в этой жизни или следующей»
В подписи Леброн добавил эпичную фразу от себя.
Обещаю вам, что сделаю это. Можете сбрасывать меня со счетов, если хотите!»
«Лейкерс» в покинули плей-офф, уступив «Финиксу» в первом раунде.
Джеймс будет звать сильных баскетболист в ЛА на следующий сезон.
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