Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру

4-кратный чемпион НБА не намерен менять команду

Леброн Джеймс / фото - Getty Images

Нападающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал команду и город, в котором хочет завершить карьеру. 36-летний баскетболист уже закончил выступления за национальную сборную, но в НБА намерен провести еще некоторое количество сезонов. Слова Леброна приводит MSN.

«Я вам честно признаюсь, что хочу завершить карьеру здесь. Сколько бы лет я еще ни играл — четыре, пять или шесть. Мне нравится Лос-Анджелес, семье здесь очень комфортно. Я никогда не думал, что это реально. За спиной у меня много великих игроков, которые играли за «Лейкерс», и я хочу повторить их успех».

Сборная США без Джеймса проиграла 2 матча в рамках подготовки к Играм-2020.