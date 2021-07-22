Леброн Джеймс - первый долларовый миллиардер в НБА

Большую часть дохода «Королю» принесли спонсорские соглашения



Леброн Джеймс / фото - lakersdaily.com

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, получившим доход в размере одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Леброн начал выступать в НБА с 2003 года. С того времени он заработал около 330 млн долларов по официальному окладу, а также порядка 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений и различных продаж.

В данном рейтинге за ним идет лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (580 млн) и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (430 млн).

Напомним, что Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призером Олимпиады–2004 и чемпионата мира–2006.

Помимо этого Леброн – четырехкратный чемпион НБА и четырежды становился самым ценным игроком финала лиги.

Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру.