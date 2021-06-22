Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Легенда «Лейкерс» просит подписать Криса Пола: «Это идеальный трансфер для Леброна и Дэвиса»

Крис летом будет рассматривать контракты в статусе свободного агента

Баскетбол НБА
07:45
Легенда «Лейкерс» просит подписать Криса Пола: «Это идеальный трансфер для Леброна и Дэвиса»
Крис Пол / Фото: USATSI

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон в эфире радиостанции ESPN Los Angeles заявил, что попросит руководство «озерных» подписать разыгрывающего «Финикса» Криса Пола, если тот летом выйдет на рынок свободных агентов.

По словам Мэджика, Пол стилистически подходит под игру Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Не может быть и речи. Я попрошу хозяйку «Лейкерс» Джинни Басс выделить деньги на Криса Пола. Это идеальный трансфер для Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и ролевых игроков команды».

Отметим, что в нынешнем плей-офф 36-летний Пол в среднем набирает 15,7 очка и делает 8,7 передач.

Сейчас Пол находится на карантине из-за обнаруженного коронавируса и пока неизвестно, когда он вернется в расположение команды.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэджик Джонсон Крис Пол Лос-Анджелес Лейкерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче
Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче
Баскетбол НБА
07:22
У Криса Пола нет коронавируса
У Криса Пола нет коронавируса
Баскетбол НБА
21 июня 12:32
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Баскетбол НБА
17 июня 08:03
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»
Баскетбол НБА
17 июня 07:12
Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19
Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19
Баскетбол НБА
16 июня 16:39
Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
Баскетбол НБА
12 июня 11:20

Новости: Баскетбол

Тренер «Голден Стэйт» поддержал отказ Карри от Олимпийских игр
Тренер «Голден Стэйт» поддержал отказ Карри от Олимпийских игр
Токио-2020
08:24
Легенда «Лейкерс» просит подписать Криса Пола: «Это идеальный трансфер для Леброна и Дэвиса»
Легенда «Лейкерс» просит подписать Криса Пола: «Это идеальный трансфер для Леброна и Дэвиса»
НБА
07:45
Леонард из-за травмы пропустит второй матч серии с «Финиксом»
Леонард из-за травмы пропустит второй матч серии с «Финиксом»
НБА
07:33
Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче
Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче
НБА
07:22
Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде
Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде
Токио-2020
21 июня 16:30
Букер оформил первый трипл-дабл в карьере
Букер оформил первый трипл-дабл в карьере
НБА
21 июня 15:20
«Будивельник» подписал украинского центрового
«Будивельник» подписал украинского центрового
Суперлига
21 июня 13:08
У Криса Пола нет коронавируса
У Криса Пола нет коронавируса
НБА
21 июня 12:32
Пустовой продолжит карьеру в Испании
Пустовой продолжит карьеру в Испании
Украинские легионеры
21 июня 10:32
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
7
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости