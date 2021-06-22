Легенда «Лейкерс» просит подписать Криса Пола: «Это идеальный трансфер для Леброна и Дэвиса»

Крис летом будет рассматривать контракты в статусе свободного агента





Крис Пол / Фото: USATSI

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон в эфире радиостанции ESPN Los Angeles заявил, что попросит руководство «озерных» подписать разыгрывающего «Финикса» Криса Пола, если тот летом выйдет на рынок свободных агентов.



По словам Мэджика, Пол стилистически подходит под игру Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Не может быть и речи. Я попрошу хозяйку «Лейкерс» Джинни Басс выделить деньги на Криса Пола. Это идеальный трансфер для Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и ролевых игроков команды».

Отметим, что в нынешнем плей-офф 36-летний Пол в среднем набирает 15,7 очка и делает 8,7 передач.

Сейчас Пол находится на карантине из-за обнаруженного коронавируса и пока неизвестно, когда он вернется в расположение команды.