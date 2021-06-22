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Легенда «Лейкерс» рекомендует «Филадельфии» обменять Бена Симмонса
Мэджик Джонсон разочарован игрой разыгрывающего «Сиксерс»
Бен Симмонс / фото - Getty Images
Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон считает, что обмен разыгрывающего «Сиксерс» Бена Симмонса пошел бы на пользу как игроку, так и самому клубу, сообщает Fadeaway World.
«Симмонсу необходимо начать заново, ему нужна перезагрузка. «Филадельфии» следует обменять его. Это было бы хорошо как для «Сиксерс, так и для Бена. И его уверенности.
Симмонсу нужно оказаться рядом с ветераном, который помог бы ему вернуть уверенность. Который мог бы внушить, что если он действует агрессивно, то это делает команду лучше».
Мэджик Джонсон попросит руководство «Лейкерс» подписать разыгрывающего «Финикса» Криса Пола.
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