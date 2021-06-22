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Легенда «Лейкерс» рекомендует «Филадельфии» обменять Бена Симмонса

Мэджик Джонсон разочарован игрой разыгрывающего «Сиксерс»
Баскетбол НБА
18:00
Легенда «Лейкерс» рекомендует «Филадельфии» обменять Бена Симмонса
Бен Симмонс / фото - Getty Images

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон считает, что обмен разыгрывающего «Сиксерс» Бена Симмонса пошел бы на пользу как игроку, так и самому клубу, сообщает Fadeaway World.

«Симмонсу необходимо начать заново, ему нужна перезагрузка. «Филадельфии» следует обменять его. Это было бы хорошо как для «Сиксерс, так и для Бена. И его уверенности.

Симмонсу нужно оказаться рядом с ветераном, который помог бы ему вернуть уверенность. Который мог бы внушить, что если он действует агрессивно, то это делает команду лучше».

Мэджик Джонсон попросит руководство «Лейкерс» подписать разыгрывающего «Финикса» Криса Пола.

Рене Тер Велде
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Теги

Филадельфия 76 Бен Симмонс Лос-Анджелес Лейкерс Мэджик Джонсон

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