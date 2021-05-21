Лень помог «Вашингтону» разгромить «Индиану» и выйти в плей-офф НБА

Это первый выход украинца в финальную серию Ассоциации

Алексей Лень / фото - Getty Images

Украинский центровой Алексей Лень впервые в карьере вышел в плей-офф НБА. «Вашингтон» легионера во втором матче плей-ин разгромил «Индиану» со счетом 142:115 и вышел в плей-офф с 8-го места на Востоке.

Лень отыграл 13 минут, набрал 4 очка (2/2 двухочковых), сделал 8 подборов (1 в атаке), 2 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват при 1 фоле и 1 потере. Показатель +/- украинца составил «+11».

В первом раунде плей-офф команде Леня придется столкнуться с «Филадельфией».

НБА. Плей-ин

Второй матч

«Вашингтон» – «Индиана» 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)

«Вашингтон»: Бил (25), Уэстбрук (18 + 8 подборов + 15 передач), Хачимура (18), Нето (14), Лень (4 + 7 подборов) – старт; Гэффорд (15 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Гилл (10), Бертанс (9), Р. Лопес (9), Смит (8 + 6 передач), Хатчисон (6), Мэтьюз (3), Бонга (3), Уинстон (0).

«Индиана»: Брогдон (24), Сабонис (19 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Макдермотт (13), Бриссетт (10), Дж. Холидэй (6) – старт; Мартин (13), Стэнли (11), А. Холидэй (7), Самнер (5), Макконнелл (4), Брима (3), Битадзе (0).

Напомним, «Лейкерс» с Джеймсом и Дэвисом оказался сильнее «Голден Стэйт» с Карри.