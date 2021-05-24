Лень успешно дебютировал в плей-офф НБА, однако «Вашингтону» это не помогло

Украинский центровой стал одним из лучшим в составе своей команды в матче с «Сиксерс»

Алексей Лень в матче с «Сиксерс» / Фото - Центровой «Вашингтон Уизардс» Алексей Лень набрал 12 очков (4/6 двухочковых, 4/7 штрафных), 3 подбора при 3 потерях и 1 фоле за 16 минут в первом матче плей-офф НБА против «Филадельфии Сиксерс» (118:125).





Отметим, что украинец дебютировал в плей-офф НБА. Лень прервал серию из 531 матча без участия в постсезоне. По длине этой полосы он остается лидером среди действующих баскетболистов лиги.



Смотрите результаты минувшего игрового дня плей-офф НБА.

Центровой «Вашингтон Уизардс»набрал 12 очков (4/6 двухочковых, 4/7 штрафных), 3 подбора при 3 потерях и 1 фоле за 16 минут в первом матче плей-офф НБА против «Филадельфии Сиксерс» (118:125).Отметим, что украинец дебютировал в плей-офф НБА. Лень прервал серию из 531 матча без участия в постсезоне. По длине этой полосы он остается лидером среди действующих баскетболистов лиги.

Владимир Кириченко