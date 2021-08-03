Лень вернулся в «Сакраменто»

Украинец подписал новый двухлетний контракт

Алексей Лень / фото - Getty Images

Украинский центровой Алексей Лень вернулся в «Сакраменто Кингз». Баскетболист уже выступал за клуб во второй половине сезона НБА 2019/20.

28-летний Лень прошлый сезон начинал в «Торонто Рэпторс», после чего был обменен в «Вашингтон Уизардс». В регулярном чемпионате-2020/2021 центровой набирал в среднем 6,6 очка, 4,1 подбора и 1,0 блок-шота в 64 матчах (42 в старте).

Отметим, что в прошлом сезоне Лень дебютировал в плей-офф.

Также, играя за «Вашингтон», Алексей вышел на первое место по результативности среди украинцев, игравших в НБА