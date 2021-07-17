Ленард, скорее всего, подпишет новый контракт с «Клипперс»

Форвард «парусников» может воспользоваться опцией продления контракта или стать свободным агентом



Кавай Ленард / фото - Getty Images

Звезда «Клипперс» Кавай Ленард перенес операцию по поводу частичного разрыва передней крестообразной связки и теперь ему предстоит принять важное решение касательно будущего своей карьеры. Форвард может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-21/22 стоимостью 36 миллионов долларов или стать свободным агентом.

По словам инсайдера Марка Стейна, наиболее вероятно, что Ленард откажется от опции и выйдет на рынок, после чего подпишет новое соглашение с «Клипперс». Однако есть вероятность, что форвард уйдет из калифорнийской команды.

«Даллас» может стать следующей командой Ленарда.