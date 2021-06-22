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Леонард из-за травмы пропустит второй матч серии с «Финиксом»

Кавай ранее растянул связки колена

Баскетбол НБА
07:33
Леонард из-за травмы пропустит второй матч серии с «Финиксом»
Кавай Леонард / Фото: AP

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард из-за травмы пропустит второй матч финальной серии Западной конференции против «Финикса», сообщает ESPN.

Напомним, в четвертом матче полуфинальной серии на Западе против «Юты» Леонард растянул связки правого колена.

Пока не известно, когда Кавай сможет помочь команде, проигравшей первый матч серии.

Отметим, что финиксу во втором матче также не поможет звездный защитник Крис Пол.

Карен Агабекян
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Теги

Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс

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