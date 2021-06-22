«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», «Клипперс» впервые в истории стали финалистами конференции
Леонард из-за травмы пропустит второй матч серии с «Финиксом»
Кавай ранее растянул связки колена
Кавай Леонард / Фото: AP
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард из-за травмы пропустит второй матч финальной серии Западной конференции против «Финикса», сообщает ESPN.
Напомним, в четвертом матче полуфинальной серии на Западе против «Юты» Леонард растянул связки правого колена.
Пока не известно, когда Кавай сможет помочь команде, проигравшей первый матч серии.
Отметим, что финиксу во втором матче также не поможет звездный защитник Крис Пол.
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