Леонард точно не сыграет в пятом матче против «Финикса»
Леонард может оказаться в «Далласе» или «Майами»
Звезда «Клипперс» не против этим летом покинуть Лос-Анджелес
Кавай Леонард / Фото - NBAЗвезда НБА, американский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард этим летом может сменить клубную прописку.
«Даллас» и «Майами» являются главными претендентами на 30-летнего баскетболиста. Об этом сообщает The Ringer.
Также Леонард может получить предложение от «Никс» – ожидается, что клуб из Нью-Йорка попробует заполучить любую суперзвезду, которая будет доступна на рынке.
Напомним, что Кавай этим летом может отказаться от опции игрока в контракте (36 млн долларов) и стать неограниченно свободным агентом.
До травмы колена, полученной 14 июня, Леонард вышел на площадку в 11 матчах «Клипперс» в плей-офф-2021. Он набирал 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 39,3 минуты, реализуя 57,3% бросков с игры и 39,3% трехочковых.
Накануне «Клипперс» уступили «Финиксу» в финале Западной конференции.
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