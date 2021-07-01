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Леонард может оказаться в «Далласе» или «Майами»

Звезда «Клипперс» не против этим летом покинуть Лос-Анджелес
Баскетбол НБА
21:27
Леонард может оказаться в «Далласе» или «Майами»
Кавай Леонард / Фото - NBA
Звезда НБА, американский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард этим летом может сменить клубную прописку.

«Даллас» и «Майами» являются главными претендентами на 30-летнего баскетболиста. Об этом сообщает The Ringer.

Также Леонард может получить предложение от «Никс» – ожидается, что клуб из Нью-Йорка попробует заполучить любую суперзвезду, которая будет доступна на рынке.

Напомним, что Кавай этим летом может отказаться от опции игрока в контракте (36 млн долларов) и стать неограниченно свободным агентом.

До травмы колена, полученной 14 июня, Леонард вышел на площадку в 11 матчах «Клипперс» в плей-офф-2021. Он набирал 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 39,3 минуты, реализуя 57,3% бросков с игры и 39,3% трехочковых.

Накануне «Клипперс» уступили «Финиксу» в финале Западной конференции.
Владимир Кириченко
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Теги

Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Майами Хит

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