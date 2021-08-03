Появилась новая информация по будущему Леонарда
Леонард определился с клубом после выхода на рынок свободных агентов
Звезда НБА не покидает пределы Лос-Анджелеса
Кавай Леонард / фото - nba.com
Звездный форвард Кавай Леонард не собирается покидать «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье. Об этом сообщает The Athletic.
Форвард подпишет с командой максимальный контракт. Леонард активно участвует в жизни клуба – Кавай сумел посетить несколько тренировок для драфт-проспектов «Клипперс». Помимо всего прочего, игрок находится в постоянном контакте с менеджментом команды.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» Леонарда добрались до полуфинала плей-офф НБА, где уступили «Финикс Санс».
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