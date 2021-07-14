Леонард порвал крестообразные связки и перенес операцию

Сроки возвращения форварда «Клипперс» на паркет пока неизвестны

Кавай Леонард / фото - nba.com

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард перенес операцию по восстановлению частичного разрыва правой крестообразной связки.

Срока возвращения Леонарда в строй нет. Диагноз предполагает, что его восстановление может охватить часть сезона 2021/22.

Леонарду удалось сыграть только в четырех играх во втором раунде плей-офф НБА против «Юты Джаз», после чего игрок выбыл из-за травмы колена и пропустил финал Западной конференции с «Финикс Санс». «Клипперс» не указывали характер травмы Кавая, несмотря на появление информации о разрыве «крестов» в СМИ.

В межсезонье Леонард может стать свободным агентом, если отклонит опцию игрока в контракте с «Клипперс».

Кавай Леонард может оказаться в «Далласе» или «Майами».