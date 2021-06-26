«Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Запада
Леонард пропустит четвертую игру финала Запада
Решение по участию Морриса примут перед игрой
Кавай Леонард / фото - Getty ImagesФорвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит четвертую игру финала Западной конференции НБА против «Финикс Санс» (1-2).
Леонард не выходил на площадку с тех пор, как повредил колено во время пятой игры второго раунда плей-офф против «Юта Джаз». «Клипперс» официально называют травму колена Леонарда растяжением связок, но подробностей о степени тяжести не сообщается. На прошлой неделе высказывались опасения, что он мог повредить крестообразные связки. Леонард набирал в среднем 30,4 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 11 матчей плей-офф до травмы.
Решение по участию форварда «Лос-Анджелеса» Маркуса Морриса примут перед игрой. У Морриса тоже есть проблемы с коленом.
«Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Запада
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