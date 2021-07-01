«Лейкерс» назначили тренера, с которым Леброн выиграл два титула

Дэвид Фицдэйл дважды стал чемпионом НБА в составе «Майами»



Дэвид Фицдэйл / фото - AP

Дэвид Фицдэйл стал ассистентом главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнка Вогеля.

Фицдэйл присоединится к штабу, в который входят Лайонел Холлинз и Фил Хэнди. Дэвид заменит в «Лейкерс» Джейсона Кидда, который в межсезонье возглавил «Даллас Маверикс».

Фицдэйл начал работать в НБА в 2003 году на посту помощника в «Голден Стэйт Уорриорз». Позже был ассистентом в «Атланта Хоукс» и «Майами Хит», где дважды стал чемпионом НБА во время выступления в команде Леброна Джеймса. У Фицдэйла есть опыт работы на посту главного тренера в «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Йорк Никс».

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс больше не сыграет за сборную США.