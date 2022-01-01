Еще одна возрастная звезда. «Лейкерс» официально вернул Рондо
«Лейкерс» обменяют Рондо в «Кливленд»
В обратном направлении отправится Валентайн
Рэджон Рондо / фото - ESPN
«Кавальерс» договорились об обмене атакующего защитника Дензела Валентайна в «Лейкерс» на опытного разыгрывающего Рэджона Рондо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Вероятнее всего, «Лейкерс» отчислят Валентайна, чтобы освободить место в составе.
Рондо должен заменить в «Кавальерс» запасного разыгрывающего Рикки Рубио, который накануне порвал крестообразные связки левого колена.
«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.
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