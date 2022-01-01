«Лейкерс» одержали разгромную победу над «Портлендом», «Бостон» уверенно обыграл «Финикс»
НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Финикс» 123:108 (32:20, 35:21, 33:36, 23:31)
«Бостон»: Смарт (24 + 9 подборов), Браун (24 + 11 подборов + 6 потерь), Г. Уильямс (15), Р. Уильямс (10 + 11 подборов + 10 передач + 5 блок-шотов), Хорфорд (4 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Ричардсон (19), Лэнгфорд (16), Притчард (11).
«Финикс»: Букер (22), К. Джонсон (20), Смит (19 + 7 подборов), Пол (14 + 8 передач), Бриджес (10) – старт; Пэйн (9), Уэйнрайт (5), Пэйтон (5), Шэмет (4), Терри (0), Уокер (0).
«Индиана» – «Чикаго» 106:108 (23:25, 27:29, 29:28, 27:26)
«Индиана»: Леверт (27 + 6 передач), Сабонис (24 + 14 подборов + 6 передач), Дж. Холидэй (16), Тернер (10), Вашингтон (8) – старт; Крэйг (10 + 11 подборов), Бриссетт (9 + 7 подборов), Сайкс (2), Битадзе (0), Хинтон (0).
«Чикаго»: Дерозан (28 + 6 передач), Уайт (24), Лавин (17), Вучевич (14 + 16 подборов), Грин (2) – старт; Томас (8), Джонс (7), Кук (5), Досунму (3), Браун (0).
«Сакраменто» – «Даллас» 96:112 (39:34, 17:28, 20:32, 20:18)
«Сакраменто»: Халибертон (17 + 10 передач), Бэгли (15), Холмс (11 + 7 подборов), Барнс (11), Фокс (10 + 7 передач) – старт; Джонс (10 + 8 подборов), Мету (10), Хилд (8), Рэмзи (2), Митчелл (2), Вудард (0).
«Даллас»: Порзингис (24 + 9 подборов + 6 передач), Брансон (23 + 8 передач), Буллок (16), Пауэлл (13 + 7 подборов), Финни-Смит (12 + 6 передач) – старт; Грин (8), Крисс (8 + 7 подборов), Браун (8 + 7 подборов), Кинг (0), Джонс (0), Браун (0), Пинсон (0), Браун (0).
«Хьюстон» – «Майами» 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20)
«Хьюстон»: Вуд (18 + 8 подборов), Грин (16), Гордон (15), Портер (7 + 5 потерь), Нваба (7 + 10 подборов) – старт; Тэйт (22 + 7 подборов), Кристофер (7), Шенгюн (6), Брукс (6), Мартин (6), Никс (0), Куин (0).
«Майами»: Батлер (37), Хирро (16 + 9 передач), Лаури (12), Калеб Мартин (11), Юртсевен (10 + 13 подборов) – старт; Гай (17), Хайсмит (9), Стаускас (6), Силва (2 + 7 подборов).
«Торонто» – «Клипперс» 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)
«Торонто»: Ванвлит (31 + 9 передач), Ануноби (26), Сиакам (25 + 19 подборов + 7 передач), Трент (10), Берч (6) – старт; Буше (6 + 9 подборов), Ачиува (4), Михайлюк (4), Шэмпени (2), Флинн (2), Бэнтон (0), Ватанабе (0).
«Клипперс»: М-с Моррис (20), Мэнн (18 + 11 подборов), Джексон (17), Кеннард (13 + 6 передач), Ибака (7 + 7 подборов) – старт; Коффи (15), Уинслоу (8), Бледсоу (6 + 6 передач), Джонсон (4).
«Кливленд» – «Атланта» 118:121 (32:25, 34:26, 22:40, 30:30)
«Кливленд»: Аллен (21 + 8 подборов), Мобли (16 + 8 подборов), Окоро (10), Пангос (8), Маркканен (8) – старт; Лав (35 + 11 подборов), Гудвин (13 + 6 передач), Стивенс (7), Уиндлер (0), Уэйд (0).
«Атланта»: Янг (35 + 11 передач), Мэйс (19), Капела (18 + 23 подбора + 4 блок-шота), Айванду (12), Реддиш (2) – старт; Уильямс (14), Оливер (10), Браун (9), Стивенсон (2).
«Оклахома-Сити» – «Нью-Йорк» 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15)
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (23), Уиггинс (13), Роби (8 + 9 подборов), Дорт (6), Уотсон (2) – старт; Джером (11), Мускала (9), Уильямс (8 + 7 подборов), Покушевски (6 + 8 подборов), Маледон (5), Фэйворс (4).
«Нью-Йорк»: Барретт (26 + 7 подборов), Робинсон (9 + 12 подборов), Макбрайд (7), Топпин (5 + 7 подборов), Фурнье (3) – старт; Куикли (11), Беркс (9), Нокс (7), Граймс (3), Гибсон (0 + 7 подборов).
«Мемфис» – «Сан-Антонио» 118:105 (32:26, 31:35, 27:18, 28:26)
«Мемфис»: Морэнт (30 + 8 передач), Бэйн (17), Джарен Джексон (12 + 11 подборов), Адамс (12 + 13 подборов), Андерсон (4) – старт; Джонс (18), Кларк (17 + 9 подборов), Тилли (5), Альдама (3), Матиас (0), Понc (0), Снид (0), Терри (0).
«Сан-Антонио»: Уайт (15 + 9 передач), Пелтль (15 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (8 + 11 подборов), Макдермотт (6), Джонсон (6) – старт; Форбс (15), Джонс (13), Уокер (11), Юбэнкс (5), Васселл (4), Лэндейл (3), Примо (2), Янг (2), Уискэмп (0).
«Юта» – «Миннесота» 120:108 (29:22, 34:28, 23:37, 34:21)
«Юта»: Митчелл (39), Богданович (24 + 12 подборов + 5 потерь), Гобер (14 + 16 подборов + 4 блок-шота), Форрест (4), О'Нил (0) – старт; Кларксон (20), Гэй (12), Батлер (3), Уайтсайд (2), Хьюз (2), Фиттс (0), Они (0).
«Миннесота»: Эдвардс (26), Бизли (22), Беверли (11 + 6 передач), Рид (7 + 7 подборов), Вандербилт (5 + 7 подборов) – старт; Макдэниэлс (12), Науэлл (10), Найт (5), Лэйман (3), Больмаро (3), Монро (2), Маклафлин (2).
«Лейкерс» – «Портленд» 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29)
«Лейкерс»: Джеймс (43 + 14 подборов), Монк (18), Уэстбрук (15 + 13 подборов + 12 передач), Джонсон (10), Брэдли (5) – старт; Энтони (16), Ривз (10), Хортон-Такер (10), Эллингтон (6), Бэйзмор (3), Ариза (3).
«Портленд»: Лиллард (18 + 7 передач), Нэнс (13 + 9 подборов), Пауэлл (12), Снелл (6), Литтл (2) – старт; Маклемор (28), Эллеби (9), Макгрифф (7), Перри (7), Смит (4 + 7 подборов + 6 передач), Браун (0), Камберлэнд (0).
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