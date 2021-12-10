«Лейкерс» уступили «Мемфису», «Сан-Антонио» одержало победу над «Денвером»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Юта» 96:118 (32:27, 22:34, 22:27, 20:30)
«Филадельфия»: Эмбиид (19 + 9 подборов), Сет Карри (18), Харрис (17 + 7 подборов), Макси (11), Грин (0) – старт; Ньянг (9), Тайбулл (7), Милтон (7), Коркмаз (4), Бэсси (4), Джо (0), Драммонд (0).
«Юта»: Митчелл (22 + 6 передач), Гобер (17 + 21 подбор), Богданович (14), Конли (10), О'Нил (7) – старт; Уайтсайд (14 + 10 подборов), Инглс (11 + 7 передач), Кларксон (11), Гэй (10), Батлер (2), Они (0), Форрест (0), Паскалл (0).
«Мемфис» – «Лейкерс» 108:95 (25:29, 34:24, 26:25, 23:17)
«Мемфис»: Джарен Джексон (25), Бэйн (23), Джонс (12 + 6 передач), Мелтон (12 + 6 передач), Адамс (4 + 13 подборов) – старт; Калвер (8), Кончар (7), Андерсон (7), Тилли (5), Тиллман (5).
«Лейкерс»: Дэвис (22 + 8 подборов), Джеймс (20 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Брэдли (10), Хортон-Такер (10), Уэстбрук (9 + 7 передач + 6 потерь) – старт; Энтони (7 + 9 подборов), Монк (6), Эллингтон (6), Ховард (5).
«Сан-Антонио» – «Денвер» 123:111 (37:29, 37:36, 26:25, 23:21)
«Сан-Антонио»: Уайт (23), Мюррэй (20 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Макдермотт (17), Пелтль (9 + 9 подборов + 7 передач), Бэйтс-Диоп (7 + 9 подборов) – старт; Уокер (21), Юбэнкс (14), Васселл (9), Форбс (3), Примо (0), Янг (0), Джонс (0).
«Денвер»: Гордон (25), Йокич (22 + 13 подборов + 10 передач), Бартон (19), Моррис (13), Грин (4) – старт; Кампаццо (12), Грин (9), Хайлэнд (5), Рид (2), Ннаджи (0), Ховард (0), Корнели (0).
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