«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс», «Бруклин» удвоил преимущество в противостоянии с «Селтикс»
Лидер «Лейкерс» травмировался в 4-м матче против «Финикса»
Баскетболист точно пропустит следующую игру
Энтони Дэвис / фото - Getty Images
Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму паха в 4-й игре первого раунда плей-офф против «Финикса».
Баскетболист не смог продолжить игру и покинул площадку во второй половине. Врачи после игры констатировали, что травма американца несерьезная, но 5-ю игру Дэвису придется пропустить.
Энтони отметился 6 очками, 4 подборами и 3 передачами. На данный момент счет в серии у команд равный.
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