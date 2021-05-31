Лидер «Лейкерс» травмировался в 4-м матче против «Финикса»

Баскетболист точно пропустит следующую игру

Энтони Дэвис / фото - Getty Images

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму паха в 4-й игре первого раунда плей-офф против «Финикса».

Баскетболист не смог продолжить игру и покинул площадку во второй половине. Врачи после игры констатировали, что травма американца несерьезная, но 5-ю игру Дэвису придется пропустить.

Энтони отметился 6 очками, 4 подборами и 3 передачами. На данный момент счет в серии у команд равный.