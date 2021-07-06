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Лидер «Милуоки», скорее всего, не сыграет в первом матче финала НБА

Адетокунбо не успеет восстановиться
Баскетбол НБА
08:48
Лидер «Милуоки», скорее всего, не сыграет в первом матче финала НБА
Яннис Адетокунбо / фото - Getty Images

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вряд ли примет участие в первом матче финала НБА. В протоколе на встречу статус грека указан – «под сомнением».

Главный тренер «Бакс» Майк Буденхольцер заявил, что Яннис может выполнять определенные действия на площадке и занимается восстановлением травмы колена, однако это не является гарантией участия в стартовой игре финала.

Напомним, что «Милуоки» смогли выиграть 2 матча финала Восточной конференции без Янниса.

Соперником в финале НБА для «Бакс» стал «Финикс».

Антон Кривенко
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Теги

Яннис Адетокунбо Милуоки Бакс

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