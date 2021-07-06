Брат Янниса Адетокумбо получил пятилетний контракт в Евролиге
Лидер «Милуоки», скорее всего, не сыграет в первом матче финала НБА
Адетокунбо не успеет восстановиться
Яннис Адетокунбо / фото - Getty Images
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вряд ли примет участие в первом матче финала НБА. В протоколе на встречу статус грека указан – «под сомнением».
Главный тренер «Бакс» Майк Буденхольцер заявил, что Яннис может выполнять определенные действия на площадке и занимается восстановлением травмы колена, однако это не является гарантией участия в стартовой игре финала.
Напомним, что «Милуоки» смогли выиграть 2 матча финала Восточной конференции без Янниса.
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