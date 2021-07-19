Лидер «Николаева» перешел в клуб Серии А

Эдриан проолжит карьеру в «Бриндизи»

Натан Эдриан / фото - ФБУ

Американский нападающий Натан Эдриан следующие 2 сезона проведет в итальянском «Бриндизи».

В предыдущем сезоне баскетболист выступал в Суперлиге в составе «Николаева». Эдриан отыграл 31 матч в регулярном чемпионате. Американец набирал 17,9 очка, делал 7,9 подбора, 2,7 передачи и 1,1 перехвата, а его рейтинг эффективности составил 18,3 балла.

По итогам сезона Эдриан стал вторым самым результативным игроком Суперлиги, 5-м — по подборам и 5-м лучшим по показателю эффективности.

Отметим, что ранее именно из «Бриндизи» в «Прометей» перешел один из лучших скореров предыдущего сезона.