Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Звезды «островитян» планируют посвятить межсезонье восстановлению от травм
08:20
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс / Фото: AFP / Juan Ocampo
Звезды «Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс вряд ли присоединятся к сборной США на Олимпийских играх-2020.
Лидеры «островитян» планируют посвятить межсезонье-2021 полному восстановлению после травм. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Джо Вардон:
Как ожидается, ни Леброн, ни Дэвис не сыграют за сборную США в связи с травмами, которые помешали им в этом сезоне. Об этом говорят источники, близкие к обоим игрокам.
Напомним, что у Джеймса в сезоне НБА 2020-2021 были проблемы с голеностопом и лодыжкой, а у Дэвиса было повреждение ахиллового сухожилия, а затем и травма паха.
Отметим, что Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф НБА (2:4 в серии с «Финикс Санс»).
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