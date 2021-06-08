Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020

Звезды «островитян» планируют посвятить межсезонье восстановлению от травм
Olympics Токио-2020
08:20
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс / Фото: AFP / Juan Ocampo

Звезды «Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс вряд ли присоединятся к сборной США на Олимпийских играх-2020.

Лидеры «островитян» планируют посвятить межсезонье-2021 полному восстановлению после травм. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Джо Вардон:

Как ожидается, ни Леброн, ни Дэвис не сыграют за сборную США в связи с травмами, которые помешали им в этом сезоне. Об этом говорят источники, близкие к обоим игрокам.

Напомним, что у Джеймса в сезоне НБА 2020-2021 были проблемы с голеностопом и лодыжкой, а у Дэвиса было повреждение ахиллового сухожилия, а затем и травма паха.

Отметим, что Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф НБА (2:4 в серии с «Финикс Санс»).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энтони Дэвис Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Баскетбол НБА
4 июня 11:22
Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
Баскетбол НБА
4 июня 09:40
Лидер «Лейкерс» травмировался в 4-м матче против «Финикса»
Лидер «Лейкерс» травмировался в 4-м матче против «Финикса»
Баскетбол НБА
31 мая 22:04
Сумасшедшие данки звезд «Бруклина» Дюранта, Хардена и Ирвинга вошли в топ-10 дня НБА
Сумасшедшие данки звезд «Бруклина» Дюранта, Хардена и Ирвинга вошли в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
31 мая 11:36
Эффектные блок-шоты Дэвиса и Драммонда и невероятный данк Леброна вошли в топ-10 дня НБА
Эффектные блок-шоты Дэвиса и Драммонда и невероятный данк Леброна вошли в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
28 мая 11:43
Леброн вновь травмировался. Форвард не смог доиграть матч с «Нью-Орлеаном»
Леброн вновь травмировался. Форвард не смог доиграть матч с «Нью-Орлеаном»
Баскетбол НБА
17 мая 12:43

Новости: Баскетбол

Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Токио-2020
08:20
«Бруклин» с отличной игрой Дюранта и Ирвинга удвоил преимущество в серии с «Милуоки»
«Бруклин» с отличной игрой Дюранта и Ирвинга удвоил преимущество в серии с «Милуоки»
НБА
07:49
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
НБА
7 июня 19:09
Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф
Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф
Суперлига
7 июня 14:55
Дончич: «Мы ненавидим проигрывать, но я горжусь своей командой»
Дончич: «Мы ненавидим проигрывать, но я горжусь своей командой»
НБА
7 июня 14:25
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
НБА
7 июня 09:39
Багатскис: «Мы проиграли «Запорожью» чисто в одни ворота»
Багатскис: «Мы проиграли «Запорожью» чисто в одни ворота»
Суперлига
7 июня 08:36
Плеханов: «Бились все. Считаю, что мы заслужили финал»
Плеханов: «Бились все. Считаю, что мы заслужили финал»
Суперлига
7 июня 08:22
«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
НБА
7 июня 07:39
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
7
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00