Лига чемпионов. «Левски» — «Прометей». Трансляция на XSPORT

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Во вторник, 14 сентября, чемпион Украины «Прометей» сыграет матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сразится с чемпионом Болгарии «Левски».
Для выхода в основную часть турнира команде Ронена Гинзбурга необходимо преодолеть не только болгарский клуб, а еще два раунда отбора.
Трансляцию дебютного в истории «Прометея» матча Лиги чемпионов смотрите в прямом эфире на XSPORT. Также трансляция пройдет в этой новости, начало — 17:00. Прокомментирует матч Фил Бурый.
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