Лига чемпионов. «Левски» — «Прометей». Трансляция на XSPORT

Чемпион Украины сыграет против чемпиона Болгарии в первом раунде квалификации

Во вторник, 14 сентября, чемпион Украины «Прометей» сыграет матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сразится с чемпионом Болгарии «Левски».

Для выхода в основную часть турнира команде Ронена Гинзбурга необходимо преодолеть не только болгарский клуб, а еще два раунда отбора.

Трансляцию дебютного в истории «Прометея» матча Лиги чемпионов смотрите в прямом эфире на XSPORT. Также трансляция пройдет в этой новости, начало — 17:00. Прокомментирует матч Фил Бурый.