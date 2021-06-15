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Лиллард и Грин готовы выступить на Олимпийских играх

Сборная США получила серьезное усиление
Olympics Токио-2020
18:46
Лиллард и Грин готовы выступить на Олимпийских играх
Дэмиан Лиллард / ФОТО: NBA.com

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявили о готовности сыграть на Олимпийских играх в Токио, сообщает The Athletic.

31-летний Лиллард впервые сыграет на Олимпийских играх, поскольку в 2016 году он не попал в итоговый состав сборной США.

Грин же в 2016 году стал Олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Тренировочный лагерь сборной США начнется 6 июля в Лас-Вегасе. Состав команды должен быть определен к концу июня.

Напомним, ранее Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф.

Карен Агабекян
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Теги

Дрэймонд Грин Голден Стэйт Уорриорз Дэмиан Лиллард Портленд Трэйл Блэйзерс

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