Лиллард и Грин готовы выступить на Олимпийских играх

Сборная США получила серьезное усиление

Дэмиан Лиллард / ФОТО: NBA.com

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявили о готовности сыграть на Олимпийских играх в Токио, сообщает The Athletic.



31-летний Лиллард впервые сыграет на Олимпийских играх, поскольку в 2016 году он не попал в итоговый состав сборной США.

Грин же в 2016 году стал Олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Тренировочный лагерь сборной США начнется 6 июля в Лас-Вегасе. Состав команды должен быть определен к концу июня.

Напомним, ранее Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф.