Карри и Лиллард имеют хорошие шансы поехать на Олимпийские игры
Лиллард и Грин готовы выступить на Олимпийских играх
Сборная США получила серьезное усиление
18:46
Дэмиан Лиллард / ФОТО: NBA.com
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявили о готовности сыграть на Олимпийских играх в Токио, сообщает The Athletic.
31-летний Лиллард впервые сыграет на Олимпийских играх, поскольку в 2016 году он не попал в итоговый состав сборной США.
Грин же в 2016 году стал Олимпийским чемпионом в составе сборной США.
Тренировочный лагерь сборной США начнется 6 июля в Лас-Вегасе. Состав команды должен быть определен к концу июня.
Напомним, ранее Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф.
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