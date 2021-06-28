Лиллард может запросить обмен из «Портленда»

Звезда НБА провел всю карьеру в составе «Трэйл Блэйзерс»



Дэмиан Лиллард / фото - AP

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард может запросить обмен из-за неспособности команды собрать конкурентоспособный состав и негативной реакции болельщиков на назначение Чонси Биллапса на пост главного тренера.

«Портленд» выбрал Лилларда под шестым пиком на драфте НБА 2012 года. Дэмиан все время выступал за «Трэйл Блэйзерс» с начала профессиональной карьеры. В сезоне-2020/2021 Лиллард набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи в регулярном чемпионате и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в плей-офф.

Лиллард проявлял лояльность к «Портленду» и не уходил в более сильные клубы во многом из-за хороших отношений с фан-базой. Дэмиан поддерживал назначение Биллапса на пост главного тренера, что не понравилось многим болельщикам. Биллапс был обвинен в сексуальном насилии в 1997 году, из-за чего столкнулся с критикой фанатов.

Дэмиан Лиллард выступит в составе сборной США на Олимпийских играх в Токио.