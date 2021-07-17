«Голден Стэйт» хочет выменять Лилларда
Лиллард опроверг свое желание уйти из «Портленда»
Баскетболист раздумывает о дальнейшей карьере
Дэмиан Лиллард / фото - Getty Images
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард высказался о слухах, которые последнее время ходят вокруг его возможного обмена. Баскетболист заявил, что пока не принял никакого окончательного решения и попросил не форсировать события. Слова Лилларда передает инсайдер Марк Стайн
«Многие просят меня прокомментировать слухи о том, что я вот-вот запрошу обмен из «Портленда».
Это неправда. Я уже отмечал, что многое говорится на эту тему, но я ничего этого не говорил. Во-первых, это неправда. Во-вторых, я пока не принял никакого твердого решения о своем будущем. Поэтому нет никакой нужды кому-то говорить что-либо за меня. Если мне будет что сказать, я буду говорить напрямую со своим клубом, а вы все узнаете».
Недавно стал известен еще один претендент на Дэмиана.
Комментарии 0