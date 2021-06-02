Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф

«Портленд» все же проиграл «Денверу»

Лиллард / фото - Getty Images

Лидер «Портленда» Дамиан Лиллард установил рекорд в плей-офф НБА. Баскетболист забросил 12 трехочковых в игре против «Портленда». Несмотря на достижение разыгрывающего, его клуб потерпел третье поражение и в серии установилось лидерство «Наггетс».

Видео рекордного броска Дамиана.

Отметим, что для Лилларда это уже 2-й матч в карьере, когда он смог забросить больше 10 раз из-за дуги. Он – единственный баскетболист в истории, которому удавалось подобное.

Недавно команда украинца Алексея Леня одержала первую победу в плей-офф.