Лукашов: «Мы были близки к проигрышу в матче с «Днепром», но дожали и заслужили место в финале»
Защитник «Прометея» Денис Лукашов высказался о победе в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф над «Днепром». Команда из Каменского вышла в финал, выбив действующих чемпионов страны. Баскетболист уверен, что им удалось проявить характер на домашней площадке.
«Мы неплохо начали, но у «Днепра» была ситуация, когда отступать уже некуда. Они бросили все, словили кураж. У них была хорошая защита, но болельщики нас гнали.
Мы все-таки добились победы, чему очень рады. Борьба и агрессивная защита на протяжении четырех игр дали свой результат – мы в финале. Нужно забыть эти игры и восстановиться.
Мы не ожидали легкой игры с «Днепром». Это плей-офф. Они настраивались на последний бой, не важно что не было Террелла. Они приехали показать, что будут оставлять все силы на площадке.
Нам нужно было терпеть, защищаться и стоять на своих правилах. В принципе, мы стояли и выстояли. «Днепр» – очень сильная команда по составу, один из лучших ростеров в Суперлиге.
Очень рад, что мы выиграли. Думаю, что были близки к проигрышу, но потерпели и дожали, заслужили своей работой играть в финале».
Второй финалист определится в паре «Киев-Баскета» и «Запорожье» 6 июня.
Отметим, что тренер «Прометея» Ронен Гинзбург не будет руководить командой в финале.
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