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Лукашов: «Мы были близки к проигрышу в матче с «Днепром», но дожали и заслужили место в финале»

«Прометей» выбил «Днепр» из чемпионской гонки
Баскетбол Суперлига
18:16
Лукашов: «Мы были близки к проигрышу в матче с «Днепром», но дожали и заслужили место в финале»
Денис Лукашов / фото - ФБУ

Защитник «Прометея» Денис Лукашов высказался о победе в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф над «Днепром». Команда из Каменского вышла в финал, выбив действующих чемпионов страны. Баскетболист уверен, что им удалось проявить характер на домашней площадке.

«Мы неплохо начали, но у «Днепра» была ситуация, когда отступать уже некуда. Они бросили все, словили кураж. У них была хорошая защита, но болельщики нас гнали.

Мы все-таки добились победы, чему очень рады. Борьба и агрессивная защита на протяжении четырех игр дали свой результат – мы в финале. Нужно забыть эти игры и восстановиться.

Мы не ожидали легкой игры с «Днепром». Это плей-офф. Они настраивались на последний бой, не важно что не было Террелла. Они приехали показать, что будут оставлять все силы на площадке.

Нам нужно было терпеть, защищаться и стоять на своих правилах. В принципе, мы стояли и выстояли. «Днепр» – очень сильная команда по составу, один из лучших ростеров в Суперлиге.

Очень рад, что мы выиграли. Думаю, что были близки к проигрышу, но потерпели и дожали, заслужили своей работой играть в финале».

Второй финалист определится в паре «Киев-Баскета» и «Запорожье» 6 июня.

Отметим, что тренер «Прометея» Ронен Гинзбург не будет руководить командой в финале.

Антон Кривенко
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Теги

Прометей Денис Лукашов Днепр (баскетбол)

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