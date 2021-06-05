Лукашов: «Мы были близки к проигрышу в матче с «Днепром», но дожали и заслужили место в финале»

Денис Лукашов / фото - ФБУ

Защитник «Прометея» Денис Лукашов высказался о победе в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф над «Днепром». Команда из Каменского вышла в финал, выбив действующих чемпионов страны. Баскетболист уверен, что им удалось проявить характер на домашней площадке.

Мы все-таки добились победы, чему очень рады. Борьба и агрессивная защита на протяжении четырех игр дали свой результат – мы в финале. Нужно забыть эти игры и восстановиться.

Мы не ожидали легкой игры с «Днепром». Это плей-офф. Они настраивались на последний бой, не важно что не было Террелла. Они приехали показать, что будут оставлять все силы на площадке.

Нам нужно было терпеть, защищаться и стоять на своих правилах. В принципе, мы стояли и выстояли. «Днепр» – очень сильная команда по составу, один из лучших ростеров в Суперлиге.

Очень рад, что мы выиграли. Думаю, что были близки к проигрышу, но потерпели и дожали, заслужили своей работой играть в финале».