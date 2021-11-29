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Лукашов – о победе над Северной Македонией: «В первой половине матча где-то не хватало концентрации»

Защитник отметил, что во второй половине команде удалось вернуть свою игру и победить

Баскетбол Сборная Украины
29 ноября 21:54
Лукашов – о победе над Северной Македонией: «В первой половине матча где-то не хватало концентрации»
Денис Лукашов

Защитник сборной Украины Денис Лукашов в комментарии XSPORT рассказал о победе над Северной Македонией (78:61) в отборе на чемпионат мира-2023.

«Очень рады, что удалось победить, поскольку у нас было обидное поражение в Грузии, где все решилось в конце матча. Наверное, где-то отвернулась удача, и наши ошибки позволили грузинам добыть первую победу.

На эту игру настраивались как на первую домашнюю, и хотелось дома, перед своими болельщиками, добыть победу. Начали мы не очень хорошо – промазали свои открытые броски, где-то не разобрались в защите, а во второй половине внесли коррективы и начали более агрессивно действовать, командно играть, после чего все стало на свои места.

В первой половине матча где-то не хватало нам концентрации. Северная Македония сейчас не так сильно звучит в мире баскетбола, но 11 лет назад мы тоже так думали, когда играли квалификацию против них, а они приехали и показали, что их сборная готова выигрывать у любой команды. А через год они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Поэтому я ожидал, что будет такая тяжелая игра. Но где-то недопонимание в защите и промазанные броски стали причиной такой плохой первой половины.

С одной стороны, мы рады, что сегодня выиграли, но у нас остался большой осадок от поражения в Грузии. Не могу сказать, что мы там очень хорошо играли, но победа была близко. Всю игру мы были рядом с ними, может, где-то отставали, но обидно, что мы именно в концовке допустили решающие ошибки, что стоило нам победы. А февральское окно, скорее всего, будет сдвинуто и к командам, возможно, присоединятся игроки Евролиги, а у нас таких нет и некем усилиться. Возможно, будет тяжело, но все зависит от нашего настроя».

О следующем матче.

«Испанию особо и представлять не приходится, ведь все знают, что это мировой гранд. Но мы уже их обыгрывали и ничего невозможного нет – они такие же люди, как и мы. Конечно, у них есть опыт, но мы сдаваться не собираемся, будем бороться, а дальше как будет».

Напомним, ранее сборная Украины в первом матче отбора на чемпионат мира проиграла Грузии.

Карен Агабекян
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Денис Лукашов сборная Украины (баскетбол)

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