«Мавпы» вернули MVP сезона 2017/18
«Мавпы» переподписали контракт с опытным защитником
Следующий сезон станет третьим для Попова в Черкассах
Сергей Попов / Фото: пресс-служба клуба
«Черкасские Мавпы» подписали новое соглашение с опытным защитником Сергеем Поповым, сообщает пресс-служба клуба.
Игрок проведет третий сезон в составе «Мавп». В прошлом розыгрыше Суперлиги он сыграл 37 матчей набирая в среднем за игру 4.2 очка, 2.1 передачи и 1.7 подбора.
До этого Попов выступал за «Химик», «Одессу», «Кривбасс» и «Николаев».
Напомним, ранее «Мавпы» вернули двух свои лидеров прошлых сезонов.
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