Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс -:- Запланирован

«Мавпы» переподписали контракт с опытным защитником

Следующий сезон станет третьим для Попова в Черкассах
Баскетбол Суперлига
15:11
«Мавпы» переподписали контракт с опытным защитником
Сергей Попов / Фото: пресс-служба клуба

«Черкасские Мавпы» подписали новое соглашение с опытным защитником Сергеем Поповым, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок проведет третий сезон в составе «Мавп». В прошлом розыгрыше Суперлиги он сыграл 37 матчей набирая в среднем за игру 4.2 очка, 2.1 передачи и 1.7 подбора.

До этого Попов выступал за «Химик», «Одессу», «Кривбасс» и «Николаев».

Напомним, ранее «Мавпы» вернули двух свои лидеров прошлых сезонов.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черкасские Мавпы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Мавпы» вернули MVP сезона 2017/18
«Мавпы» вернули MVP сезона 2017/18
Баскетбол Суперлига
12 июля 19:29
Конате вернулся в «Черкасские Мавпы»
Конате вернулся в «Черкасские Мавпы»
Баскетбол Суперлига
28 июня 20:10
Конев: «Чувствовалось, что «Черкасские Мавпы» могут достичь большего»
Конев: «Чувствовалось, что «Черкасские Мавпы» могут достичь большего»
Баскетбол Суперлига
23 июня 17:56

Новости: Баскетбол

«Мавпы» переподписали контракт с опытным защитником
«Мавпы» переподписали контракт с опытным защитником
Суперлига
15:11
Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд
Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд
Токио-2020
11:30
Леонард порвал крестообразные связки и перенес операцию
Леонард порвал крестообразные связки и перенес операцию
НБА
09:00
Кондраков: «Слышал, что в «Будивельнике» будет команда чемпионского калибра»
Кондраков: «Слышал, что в «Будивельнике» будет команда чемпионского калибра»
Суперлига
13 июля 15:19
Сборная Украины сыграет против России на чемпионате Европы
Сборная Украины сыграет против России на чемпионате Европы
Сборная Украины
13 июля 13:44
«Голден Стэйт» хочет выменять Лилларда
«Голден Стэйт» хочет выменять Лилларда
НБА
13 июля 11:22
Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру
Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру
НБА
13 июля 08:55
Сборная США проиграла второй матч подряд
Сборная США проиграла второй матч подряд
Токио-2020
13 июля 08:03
Капитан сборной Украины продлила контракт с грандом Евролиги
Капитан сборной Украины продлила контракт с грандом Евролиги
В Европе
12 июля 20:33
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости