«Мавпы» переподписали контракт с опытным защитником

Следующий сезон станет третьим для Попова в Черкассах

Сергей Попов / Фото: пресс-служба клуба

«Черкасские Мавпы» подписали новое соглашение с опытным защитником Сергеем Поповым, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок проведет третий сезон в составе «Мавп». В прошлом розыгрыше Суперлиги он сыграл 37 матчей набирая в среднем за игру 4.2 очка, 2.1 передачи и 1.7 подбора.

До этого Попов выступал за «Химик», «Одессу», «Кривбасс» и «Николаев».

Напомним, ранее «Мавпы» вернули двух свои лидеров прошлых сезонов.