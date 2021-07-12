«Мавпы» вернули MVP сезона 2017/18

Атакующий защитник проведет свой пятый сезон в составе черкасского клуба

Александр Кольченко / Фото: пресс-служба клуба

«Черкасские Мавпы» на официальном сайте объявили о возвращении атакующего защитника Александра Кольченко.

Предыдущий сезон игрок провел в составе «Тернополя», за который в Суперлиге сыграл 43 матча, в среднем за игру набирая 12.6 очка, 2.0 подбора и 3.1 передачи.

Ранее Кольченко был капитаном «Мавп». В сезоне 2017/18 он помог команде выиграть чемпионство, а сам был признан MVP турнира. Также 32-летний баскетболист является лучшим ассистентом (377) и вторым по набранным очкам (1763) в истории клуба.

Напомним, первым новичком «Мавп» в межсезонье стал еще один бывший игрок Максим Конате.