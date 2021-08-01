Майк Конли продолжит защищать цвета «Джаз»

Стороны заключат трехлетнее соглашение на 60 млн долларов

Майк Конли / фото - nba.com

Разыгрывающий защитник Майк Конли продолжит карьеру в «Юте Джаз». Стороны подпишут контракт на три года и 60 млн долларов, сообщает журналист Sports Illustrated Грант Эфсет со ссылкой на источники из лиги.

В прошедшем сезоне 33-летний Конли впервые стал участником Матча всех звезд, набирая 16,2 очка, 3,5 подбора, 6,0 передачи и 1,4 перехвата в среднем за встречу.

Среди десяти фаворитов ESPN на чемпионство в следующем сезоне «Юта Джаз» располагается на шестом месте.