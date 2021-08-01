Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Майк Конли продолжит защищать цвета «Джаз»

Стороны заключат трехлетнее соглашение на 60 млн долларов
Баскетбол НБА
08:10
Майк Конли продолжит защищать цвета «Джаз»
Майк Конли / фото - nba.com

Разыгрывающий защитник Майк Конли продолжит карьеру в «Юте Джаз». Стороны подпишут контракт на три года и 60 млн долларов, сообщает журналист Sports Illustrated Грант Эфсет со ссылкой на источники из лиги.

В прошедшем сезоне 33-летний Конли впервые стал участником Матча всех звезд, набирая 16,2 очка, 3,5 подбора, 6,0 передачи и 1,4 перехвата в среднем за встречу.

Среди десяти фаворитов ESPN на чемпионство в следующем сезоне «Юта Джаз» располагается на шестом месте.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юта Джаз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Баскетбол

Крис Пол продолжит карьеру в «Финиксе»
Крис Пол продолжит карьеру в «Финиксе»
НБА
09:30
Майк Конли продолжит защищать цвета «Джаз»
Майк Конли продолжит защищать цвета «Джаз»
НБА
08:10
Дюрант установил исторический рекорд сборной США
Дюрант установил исторический рекорд сборной США
Токио-2020
31 июля 20:32
Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
Суперлига
30 июля 15:48
В Киеве появилась яркая баскетбольная площадка. Видео
В Киеве появилась яркая баскетбольная площадка. Видео
В Европе
30 июля 13:34
Звездный напарник Леня перешел «Лейкерс»
Звездный напарник Леня перешел «Лейкерс»
НБА
30 июля 12:41
Миглиниекс: «Будивельник» будет бегать и прыгать лучше, чем в прошлом сезоне»
Миглиниекс: «Будивельник» будет бегать и прыгать лучше, чем в прошлом сезоне»
Суперлига
30 июля 11:35
«Днепр» продлил контракт с Кравцовым
«Днепр» продлил контракт с Кравцовым
Суперлига
29 июля 18:45
«Харьковские Соколы» пополнились сербским большим
«Харьковские Соколы» пополнились сербским большим
Суперлига
29 июля 18:33
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости