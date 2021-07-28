«Тернополь» подписал второго американского защитника
Месяц стал игроком «Тернополя»
Форвард прошлый сезон провел за «Харьковских Соколов»
Александр Месяц / фото - ФБУ
«Тернополь» усилился форвардом Александром Месяцем на сезон 2021/22.
29-летний баскетболист является воспитанником «Днепра», за который выступал до сезона 2016/2017. После этого игрок присоединился к «Будивельнику», провел в составе киевлян 1 год и перешел в «Прометей».
Сезон 2020/2021 украинский форвард провел в составе «Харьковских соколов", где в 36 матчах, за 22 с половиной минуты на паркете, набирал в среднем 8,1 очка, делал 2,8 подбора и 1 передачу.
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