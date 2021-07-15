Все начинается сначала. 42 очка Букера не спасли «Финикс» от второго поражения кряду против «Милуоки»
Миддлтон провел лучшую игру в карьере
Форвард спас «Бакс» в концовке четвертого матча финальной серии
Крис Миддлтон / фото - eprimefeed.com
Форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон набрал 40 очков и 6 подборов в четвертом матче финала НБА против «Финикс Санс» (109:103, 2-2).
Мидллтон показал рекордную результативность за карьеру в плей-офф. На счету Криса два ключевых попадания в концовке матча после равного счета 99:99, что помогло «Милуоки» оторваться и добыть итоговую победу.
Миддлтон и Яннис Адетокумбо стали третьей парой товарищей по команде за последних 50 лет, набравших 40+ очков в течение серии финала НБА. Ранее это делали Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон.
Яннис Адетокумбо стал автором важного и невероятного блок-шота на последних минутах четвертого матча финальной серии.
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