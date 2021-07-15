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04:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 109:103 Окончен
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Миддлтон провел лучшую игру в карьере

Форвард спас «Бакс» в концовке четвертого матча финальной серии
Баскетбол НБА
16:00
Миддлтон провел лучшую игру в карьере
Крис Миддлтон / фото - eprimefeed.com

Форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон набрал 40 очков и 6 подборов в четвертом матче финала НБА против «Финикс Санс» (109:103, 2-2).

Мидллтон показал рекордную результативность за карьеру в плей-офф. На счету Криса два ключевых попадания в концовке матча после равного счета 99:99, что помогло «Милуоки» оторваться и добыть итоговую победу.

Миддлтон и Яннис Адетокумбо стали третьей парой товарищей по команде за последних 50 лет, набравших 40+ очков в течение серии финала НБА. Ранее это делали Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон.

Яннис Адетокумбо стал автором важного и невероятного блок-шота на последних минутах четвертого матча финальной серии.

Рене Тер Велде
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Теги

Милуоки Бакс Финикс Санс

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