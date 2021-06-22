«Будивельник» подписал украинского центрового
Миглиниекс заключил новое соглашение с «Будивельником»
Латвийский наставник продолжит работу в Суперлиге
Игорс Миглиниекс / Фото - FacebookЛатвийский специалист Игорс Миглиниекс продолжит занимать тренерский мостик «Будивельника» и в сезоне-2021/22.
Соглашение с 51-летним наставником заключено еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Напомним, что Миглиниекс начал работать со столичной командой в январе 2021 года. Он сменил на этой должности Леонида Яйло.
«Будивельник» под руководством Миглиниекса стал обладателем Кубка Украины. В первом раунде плей-офф Суперлиги команда проиграла противостояние «Днепру» со счетом 2:3.
Накануне украинский центровой Вадим Прокопенко стал игроком «Будивельника».
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