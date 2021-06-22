Миглиниекс заключил новое соглашение с «Будивельником»

Латвийский наставник продолжит работу в Суперлиге

Игорс Миглиниекс / Фото - Facebook

Латвийский специалистпродолжит занимать тренерский мостик «Будивельника» и в сезоне-2021/22.Соглашение с 51-летним наставником заключено еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.Напомним, что Миглиниекс начал работать со столичной командой в январе 2021 года. Он сменил на этой должности«Будивельник» под руководством Миглиниекса стал обладателем Кубка Украины. В первом раунде плей-офф Суперлиги команда проиграла противостояние «Днепру» со счетом 2:3.Накануне украинский центровой