Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Миглиниекс заключил новое соглашение с «Будивельником»

Латвийский наставник продолжит работу в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
15:40
Миглиниекс заключил новое соглашение с «Будивельником»
Игорс Миглиниекс / Фото - Facebook
Латвийский специалист Игорс Миглиниекс продолжит занимать тренерский мостик «Будивельника» и в сезоне-2021/22.

Соглашение с 51-летним наставником заключено еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Напомним, что Миглиниекс начал работать со столичной командой в январе 2021 года. Он сменил на этой должности Леонида Яйло.

«Будивельник» под руководством Миглиниекса стал обладателем Кубка Украины. В первом раунде плей-офф Суперлиги команда проиграла противостояние «Днепру» со счетом 2:3. 

Накануне украинский центровой Вадим Прокопенко стал игроком «Будивельника».
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Будивельник Игорс Миглиниекс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Будивельник» подписал украинского центрового
«Будивельник» подписал украинского центрового
Баскетбол Суперлига
21 июня 13:08
Реджи Джонсон покинул «Будивельник»
Реджи Джонсон покинул «Будивельник»
Баскетбол Суперлига
20 июня 14:10
«Будивельник» подписал одного из самых прогрессирующих украинских игроков
«Будивельник» подписал одного из самых прогрессирующих украинских игроков
Баскетбол Суперлига
20 июня 11:20
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Баскетбол Суперлига
27 мая 11:50
Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Баскетбол Суперлига
23 мая 21:00
Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Баскетбол Суперлига
23 мая 20:00

Новости: Баскетбол

Легенда «Лейкерс» рекомендует «Филадельфии» обменять Бена Симмонса
Легенда «Лейкерс» рекомендует «Филадельфии» обменять Бена Симмонса
НБА
18:00
Дубинский: «Прометей» получил в пользование зал Слобожанского и переезжает туда»
Дубинский: «Прометей» получил в пользование зал Слобожанского и переезжает туда»
Суперлига
15:53
Еще пять звезд НБА определились с выступлением за сборную США на Играх в Токио
Еще пять звезд НБА определились с выступлением за сборную США на Играх в Токио
Токио-2020
15:40
Миглиниекс заключил новое соглашение с «Будивельником»
Миглиниекс заключил новое соглашение с «Будивельником»
Суперлига
15:40
Дубинский: «По желанию Гинзбурга контракты подписаны с Сидоровым, Петровым и Беликовым»
Дубинский: «По желанию Гинзбурга контракты подписаны с Сидоровым, Петровым и Беликовым»
Суперлига
15:15
«Днепр» подписал еще одного игрока «Киев-Баскета»
«Днепр» подписал еще одного игрока «Киев-Баскета»
13:59
Мишула больше не является игроком «Киев-Баскета»
Мишула больше не является игроком «Киев-Баскета»
Суперлига
13:42
Тренер «Голден Стэйт» поддержал отказ Карри от Олимпийских игр
Тренер «Голден Стэйт» поддержал отказ Карри от Олимпийских игр
Токио-2020
08:24
Легенда «Лейкерс» просит подписать Криса Пола: «Это идеальный трансфер для Леброна и Дэвиса»
Легенда «Лейкерс» просит подписать Криса Пола: «Это идеальный трансфер для Леброна и Дэвиса»
НБА
07:45
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости