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Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»

Украинец поделился планами на продолжение карьеры
Баскетбол НБА
19:09
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
Святослав Михайлюк / Фото: thunderousintentions

Легкий форвард «Оклахомы» Святослав Михайлюк рассказал о планах на следующий сезон:

Я жду, когда закончится сезон, мой агент будет начинать вести переговоры с командами, которые захотят, чтобы я перешел к ним.

Какой вариант для себя ты бы хотел больше всего?

На данный момент мне очень нравится в «Оклахоме», но я еще не знаю, будут ли другие варианты. Если будет что-то более привлекательное – рассмотрим.

Ты рассматриваешь варианты только с НБА? Если поступит вариант из Европы?

Только НБА.

Статистика Михайлюка в третьем сезоне в НБА.

Источник: sport.segodnya.ua Олег Шумейко-младший
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Святослав Михайлюк Оклахома-Сити Тандер

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