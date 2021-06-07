Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»

Украинец поделился планами на продолжение карьеры

Святослав Михайлюк / Фото: thunderousintentions

Легкий форвард «Оклахомы» Святослав Михайлюк рассказал о планах на следующий сезон:



Я жду, когда закончится сезон, мой агент будет начинать вести переговоры с командами, которые захотят, чтобы я перешел к ним.

Какой вариант для себя ты бы хотел больше всего?

На данный момент мне очень нравится в «Оклахоме», но я еще не знаю, будут ли другие варианты. Если будет что-то более привлекательное – рассмотрим.

Ты рассматриваешь варианты только с НБА? Если поступит вариант из Европы?

Только НБА.

Статистика Михайлюка в третьем сезоне в НБА.