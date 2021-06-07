Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
Украинец поделился планами на продолжение карьеры
Святослав Михайлюк / Фото: thunderousintentions
Легкий форвард «Оклахомы» Святослав Михайлюк рассказал о планах на следующий сезон:
Я жду, когда закончится сезон, мой агент будет начинать вести переговоры с командами, которые захотят, чтобы я перешел к ним.
Какой вариант для себя ты бы хотел больше всего?
На данный момент мне очень нравится в «Оклахоме», но я еще не знаю, будут ли другие варианты. Если будет что-то более привлекательное – рассмотрим.
Ты рассматриваешь варианты только с НБА? Если поступит вариант из Европы?
Только НБА.
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