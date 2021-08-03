Михайлюк станет ограниченно свободным агентом. «Оклахома» сделала форварду квалификационное предложение
Михайлюк может перейти в «Вашингтон»
Украинец стал ограничено свободным агентом
3 августа 10:00
Святослав Михайлюк / фото - ФБУ
Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк может стать игроком «Вашингтона».
NBA Central сообщает, что «Уизардс» готовы предложить контракт украинцу.
С марта 2021 года Михайлюк выступал в составе «Оклахомы». Он провел за команду 30 матчей. В среднем за игру набирал 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи.
По итогам сезона 2020/21 Михайлюк стал ограничено свободным агентом, таким образом «Оклахома-Сити» будет иметь возможность повторить любое предложение по Михайлюку от другого клуба.
Другой украинец, выступающий в НБА, - Алексей Лень вернулся в «Сакраменто Кингс».
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