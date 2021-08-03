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Михайлюк может перейти в «Вашингтон»

Украинец стал ограничено свободным агентом
Баскетбол Украинские легионеры
3 августа 10:00
Михайлюк может перейти в «Вашингтон»
Святослав Михайлюк / фото - ФБУ

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк может стать игроком «Вашингтона».

NBA Central сообщает, что «Уизардс» готовы предложить контракт украинцу.

С марта 2021 года Михайлюк выступал в составе «Оклахомы». Он провел за команду 30 матчей. В среднем за игру набирал 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи.

По итогам сезона 2020/21 Михайлюк стал ограничено свободным агентом, таким образом «Оклахома-Сити» будет иметь возможность повторить любое предложение по Михайлюку от другого клуба.  

Другой украинец, выступающий в НБА, - Алексей Лень вернулся в «Сакраменто Кингс».

Рене Тер Велде
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Теги

Святослав Михайлюк Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер

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