Михайлюк провел мастер-класс для детей в Черкасской гимназии

Защитник «Оклахомы» проводит отпуск на родине

Святослав Михайлюк с детьми / фото - ФБУ

Защитник сборной Украины и «Оклахомы» Святослав Михайлюк провел мастер-класс для учеников черкасской гимназии номер 31, которая является одной из баз баскетбольной школы «Черкасских Мавп».

Михайлюк уделил детям около часа времени. Игрок НБА показал юным баскетболистам ряд интересных упражнений на ведение и различные технические элементы. Впрочем, главная цель таких мероприятий – не столько научить, сколько пообщаться и вдохновить детей на занятие баскетболом.

Ранее сам Святослав рассказал, как начинал заниматься баскетболом в Черкассах.