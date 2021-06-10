Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Михайлюк провел мастер-класс для детей в Черкасской гимназии

Защитник «Оклахомы» проводит отпуск на родине
Баскетбол Украинские легионеры
19:57
Михайлюк провел мастер-класс для детей в Черкасской гимназии
Святослав Михайлюк с детьми / фото - ФБУ

Защитник сборной Украины и «Оклахомы» Святослав Михайлюк провел мастер-класс для учеников черкасской гимназии номер 31, которая является одной из баз баскетбольной школы «Черкасских Мавп».

Михайлюк уделил детям около часа времени. Игрок НБА показал юным баскетболистам ряд интересных упражнений на ведение и различные технические элементы. Впрочем, главная цель таких мероприятий – не столько научить, сколько пообщаться и вдохновить детей на занятие баскетболом.

Ранее сам Святослав рассказал, как начинал заниматься баскетболом в Черкассах.

Источник: fbu.ua Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Святослав Михайлюк Черкасские Мавпы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Михайлюк: «В детстве отец вставал в 6 утра, готовил мне кушать, вез на тренировку и опаздывал к себе на работу»
Михайлюк: «В детстве отец вставал в 6 утра, готовил мне кушать, вез на тренировку и опаздывал к себе на работу»
Баскетбол Украинские легионеры
8 июня 18:58
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
Баскетбол НБА
7 июня 19:09
Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
Баскетбол НБА
30 мая 21:44
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Баскетбол Украинские легионеры
30 мая 17:46
Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами»
Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами»
Баскетбол Украинские легионеры
27 мая 11:25
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Баскетбол Украинские легионеры
22 мая 09:21

Новости: Баскетбол

Михайлюк провел мастер-класс для детей в Черкасской гимназии
Михайлюк провел мастер-класс для детей в Черкасской гимназии
Украинские легионеры
19:57
Видео стычки игроков «Финикса» и «Денвера»
Видео стычки игроков «Финикса» и «Денвера»
НБА
12:18
На должность главного тренера «Бостона» претендует экс-тренер сборной Украины
На должность главного тренера «Бостона» претендует экс-тренер сборной Украины
НБА
11:55
Педриньо в «Шахтере», победа «Прометея» и другие новости за 9 июня
Педриньо в «Шахтере», победа «Прометея» и другие новости за 9 июня
Суперлига
08:29
15+17 от Пола помогли. «Финикс» удвоил преимущество в серии с «Денвером»
15+17 от Пола помогли. «Финикс» удвоил преимущество в серии с «Денвером»
НБА
07:32
«Прометей» уверенно разобрался с «Запорожьем» и повел в финальной серии
«Прометей» уверенно разобрался с «Запорожьем» и повел в финальной серии
Суперлига
9 июня 19:52
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
Суперлига
9 июня 16:35
Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Суперлига
9 июня 13:32
Йокич признан MVP регулярного сезона НБА
Йокич признан MVP регулярного сезона НБА
НБА
9 июня 09:40
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00