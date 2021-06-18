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«Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Востока

Решающий матч невероятного противостояния состоится 20 июня

Баскетбол НБА
07:15
«Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Востока
«Милуоки» – «Бруклин» / Фото - NBA
НБА. Плей-офф. Полуфинал Восточной конференции (до 4 побед)

«Милуоки» – «Бруклин» 104:89 (26:19, 33:29, 19:19, 26:22), счет в серии 3:3

«Милуоки»: Миддлтон (38 + 10 подборов + 5 перехватов), Адетокумбо (30 + 17 подборов), Холидэй (21 + 8 подборов + 4 перехватов), Лопес (8), Такер (3) – старт; Диаките (0), Адетокумбо (2), Джексон (0), Коннотон (0), Форбс (2), Брайант (0)

«Бруклин»: Дюрант (32 + 11 подборов - 7 потерь), Харден (16 + 7 передач + 4 перехватов), Гриффин (12), Харрис (9), Грин (5) – старт; Джонсон (4), Клэкстон (0), Перри (4), Браун (3), Джеймс (0), Чиозза (0), Джонсон (0), Луваву-Кабарро (2), Шэмет (2)


Седьмой, решающий матч серии пройдет 20 июня.

Владимир Кириченко
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