Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока

Шестой матч противостояния состоится 4 июля

Баскетбол НБА
07:16
«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
«Милуоки» – «Атланта» / Фото - NBA
НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции (до 4-х побед)

«Милуоки» – «Атланта» 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34), счет в серии 3:2

«Милуоки»: Лопес (33 + 7 подборов + 4 блокшотов), Миддлтон (26 + 13 подборов + 8 передач), Холидэй (25 + 13 передач), Портис (22 + 8 подборов), Такер (5 + 11 подборов) – старт; Адетокумбо (0), Тиг (0), Коннотон (9), Форбс (3), Брайант (0)

«Атланта»: Богданович (28), Коллинз (19 + 8 подборов), Уильямс (17 - 6 потерь), Хертер (8 + 7 передач), Капела (6 + 8 подборов) – старт; Галлинари (19), Найт (0), Фернанду (0), Оконгву (6), Хилл (0), Реддиш (7), Данн (0), Мэйс (2)


Шестой матч противостояния с участием этих команд состоится 4 июля.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милуоки Бакс Атланта Хоукс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы колена
Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы колена
Баскетбол НБА
1 июля 08:00
Убийственные данки Адетокумбо и сумасшедшее попадание Капелы вошли в топ-5 дня НБА
Убийственные данки Адетокумбо и сумасшедшее попадание Капелы вошли в топ-5 дня НБА
Баскетбол НБА
30 июня 11:37
«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
Баскетбол НБА
30 июня 07:49
Лидер «Атланты» получил повреждение, наступив на ногу судье
Лидер «Атланты» получил повреждение, наступив на ногу судье
Баскетбол НБА
28 июня 14:45
«Милуоки» обыграл «Атланту» благодаря дабл-даблам Миддлтона и Адетокумбо и впервые вышел вперед в серии
«Милуоки» обыграл «Атланту» благодаря дабл-даблам Миддлтона и Адетокумбо и впервые вышел вперед в серии
Баскетбол НБА
28 июня 07:24
Невероятный путбэк Коллинза и убийственный данк Лопеса — в топ-5 дня НБА
Невероятный путбэк Коллинза и убийственный данк Лопеса — в топ-5 дня НБА
Баскетбол НБА
26 июня 10:56

Новости: Баскетбол

«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
НБА
07:16
Германия лишила Россию шансов на Олимпийские игры
Германия лишила Россию шансов на Олимпийские игры
Токио-2020
1 июля 22:39
Дубинский: «Завтра подаем заявку на право проведения бабла квалификации Лиги чемпионов в Запорожье»
Дубинский: «Завтра подаем заявку на право проведения бабла квалификации Лиги чемпионов в Запорожье»
Суперлига
1 июля 21:45
Леонард может оказаться в «Далласе» или «Майами»
Леонард может оказаться в «Далласе» или «Майами»
НБА
1 июля 21:27
Официально. Плеханов возглавил «Харьковских Соколов»
Официально. Плеханов возглавил «Харьковских Соколов»
Суперлига
1 июля 20:40
Топ-5 моментов дня в НБА. Сокрушительные данки Букера и потрясающий баззер Казинса
Топ-5 моментов дня в НБА. Сокрушительные данки Букера и потрясающий баззер Казинса
НБА
1 июля 12:00
«Лейкерс» назначили тренера, с которым Леброн выиграл два титула
«Лейкерс» назначили тренера, с которым Леброн выиграл два титула
НБА
1 июля 11:00
Беверли толкнул Пола в спину в паузе игры
Беверли толкнул Пола в спину в паузе игры
НБА
1 июля 10:20
Янг покинул «Киев-Баскет»
Янг покинул «Киев-Баскет»
Суперлига
1 июля 09:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости