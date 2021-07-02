«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
Шестой матч противостояния состоится 4 июля
«Милуоки» – «Атланта» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции (до 4-х побед)
«Милуоки» – «Атланта» 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34), счет в серии 3:2
«Милуоки»: Лопес (33 + 7 подборов + 4 блокшотов), Миддлтон (26 + 13 подборов + 8 передач), Холидэй (25 + 13 передач), Портис (22 + 8 подборов), Такер (5 + 11 подборов) – старт; Адетокумбо (0), Тиг (0), Коннотон (9), Форбс (3), Брайант (0)
«Атланта»: Богданович (28), Коллинз (19 + 8 подборов), Уильямс (17 - 6 потерь), Хертер (8 + 7 передач), Капела (6 + 8 подборов) – старт; Галлинари (19), Найт (0), Фернанду (0), Оконгву (6), Хилл (0), Реддиш (7), Данн (0), Мэйс (2)
Шестой матч противостояния с участием этих команд состоится 4 июля.
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