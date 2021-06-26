Янг набрал 48 очков в матче против «Милуоки» и установил серию рекордов
«Милуоки» устроил разгром «Атланте» и сравнял счет в финальной серии Востока
Третий матч противостояния состоится 28 июня
«Милуоки» – «Атланта» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. Второй матч
«Милуоки» – «Атланта» 125:91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:28), счет в серии 1:1
«Милуоки»: Адетокумбо (25 + 9 подборов), Холидэй (22 + 7 передач), Лопес (16), Миддлтон (15 + 7 подборов + 8 передач), Такер (1 + 7 подборов) – старт; Диаките (5), Адетокумбо (2), Джексон (0), Нвора (3), Портис (8), Тиг (7), Коннотон (9), Форбс (8), Меррилл (2), Брайант (2)
«Атланта»: Янг (15 - 9 потерь), Коллинз (11 + 8 подборов), Богданович (8), Хертер (8), Капела (2 + 8 подборов) – старт; Галлинари (12), Найт (0), Фернанду (4), Оконгву (4), Хилл (1), Снелл (2), Реддиш (11), Данн (6), Уильямс (5), Мэйс (2)
Следующая игра в серии состоится 28 июня.
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