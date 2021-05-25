«Милуоки» во втором матче серии разгромил «Майами», «Денвер» сравнял счет в противостоянии с «Портлендом»
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Милуоки» – «Майами» 132:98 (46:20, 32:31, 29:27, 25:20) Счет в серии – 2:0
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (31 + 13 подборов + 6 передач), Миддлтон (17), Холидэй (11 + 7 подборов + 15 передач), Б. Лопес (7), Дивинченцо (5 + 7 подборов) – старт; Форбс (22), Коннотон (15), Портис (11), Нвора (5), Такер (3), Меррилл (3), Тупан (2), Диаките (0), Брайант (0).
«Майами»: Адебайо (16), Робинсон (10), Батлер (10), Нанн (9), Ариза (0) – старт; Дедмон (19 + 9 подборов), Драгич (18), Бьелица (4), Хирро (4), Винсент (3), Ачиува (3), Игудала (2), Окпала (0), Струс (0).
«Денвер» – «Портленд» 128:109 (31:25, 42:36, 28:26, 27:22) Счет в серии – 1:1
«Денвер»: Йокич (38 + 8 подборов), Портер (18), Гордон (13), Кампаццо (12 + 6 передач), Риверс (9) – старт; Миллсэп (15 + 7 подборов), Моррис (12 + 7 передач), Ховард (5), Грин (4), Харрисон (2), Бол (0), Чанчар (0), Ннаджи (0).
«Портленд»: Лиллард (42 + 10 передач), Макколлум (21 + 5 потерь), Пауэлл (15), Нуркич (7 + 13 подборов), Ковингтон (3) – старт; Энтони (5), Кантер (4), Саймонс (3), Литтл (3), Джонс (2), Холлис-Джефферсон (2), Лиф (2), Эллеби (0), Джайлз (0).
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