«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
«Милуоки» вышел в финал НБА
«Бакс» справились с «Атлантой» без своего лидера Янниса Адетокумбо
Фото: Getty Images
НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции
«Атланта» - «Милуоки» 107:118 (24:28, 19:19, 29:44, 35:27) Счет в серии: 2:4.
«Атланта»: Богданович (20), Янг (14 + 9 передач + 5 потерь), Капела (14 + 9 подборов), Коллинз (13 + 11 подборов), Хертер (5) - старт; Реддиш (21), Галлинари (13 + 8 подборов), Уильямс (4), Оконгву (3), Фернанду (0), Данн (0), Найт (0), Мэйс (0), Хилл (0).
«Милуоки»: Миддлтон (32 + 7 передач + 7 потерь), Холидэй (27 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Б. Лопес (13), Портис (12 + 9 подборов), Такер (5 + 8 подборов) - старт; Коннотон (13 + 8 подборов), Тиг (11), Форбс (5), Т. Адетокумбо (0).
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