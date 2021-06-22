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Мишула больше не является игроком «Киев-Баскета»

Вскоре игроку предстоит реабилитация и восстановление после операции

Баскетбол Суперлига
13:42
Мишула больше не является игроком «Киев-Баскета»
Александр Мишула / Фото: facebook.com/kyivbasket

Атакующий защитник Александр Мишула покинул «Киев-Баскет» и вскоре начнет проходить реабилитацию после операции. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В клубе заявили, что после того как игрок за их счет был прооперирован после окончания сезона, обе стороны решили не продлевать сотрудничество.

Мишула перешел в «Киев-Баскет» в августе 2020 года и в течение сезона сыграл в 47 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 10.3 очка, 4.7 подбора и 1.4 передачи. В составе киевлян игрок стал бронзовым призером Суперлиги и участником плей-офф Кубка Европы FIBA.

Карен Агабекян
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Александр Мишула Киев-Баскет

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