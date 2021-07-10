Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги
MVP минувшего сезона Суперлиги стал игроком «Киев-Баскета»
Американский защитник покинул «Запорожье»
Майкл Кэффи / Фото - ФБУАмериканский защитник «Запорожья» Майкл Кэффи заключил соглашение с «Киев-Баскетом». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
В минувшем сезоне Суперлиги Кэффи сыграл 51 матч. В среднем он набирал 17,2 очка (44,2% двухочковых, 33,1% трехочковых), совершал 4,2 подбора и 7,5 передач.
Кэффи стал самым результативным игроком Суперлиги-2020/21, он набрал наибольшее количество очков среди всех баскетболистов (876).
Также он был признан MVP регулярного чемпионата.
Ранее «Киев-Баскет» подписал контракт с 27-летним американским защитником Эйвери Вудсоном.
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