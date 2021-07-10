Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 118:108 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

MVP минувшего сезона Суперлиги стал игроком «Киев-Баскета»

Американский защитник покинул «Запорожье»

Баскетбол Суперлига
14:27
MVP минувшего сезона Суперлиги стал игроком «Киев-Баскета»
Майкл Кэффи / Фото - ФБУ
Американский защитник «Запорожья» Майкл Кэффи заключил соглашение с «Киев-Баскетом». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

В минувшем сезоне Суперлиги Кэффи сыграл 51 матч. В среднем он набирал 17,2 очка (44,2% двухочковых, 33,1% трехочковых), совершал 4,2 подбора и 7,5 передач.

Кэффи стал самым результативным игроком Суперлиги-2020/21, он набрал наибольшее количество очков среди всех баскетболистов (876).

Также он был признан MVP регулярного чемпионата.

Ранее «Киев-Баскет» подписал контракт с 27-летним американским защитником Эйвери Вудсоном.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Майкл Кэффи Запорожье Киев-Баскет

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
Баскетбол Суперлига
12:21
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Баскетбол Суперлига
9 июля 19:27
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
Баскетбол Суперлига
9 июля 17:53
«Запорожье» пригласило тренера, который специализируется на «ментальной стороне» баскетбола
«Запорожье» пригласило тренера, который специализируется на «ментальной стороне» баскетбола
Баскетбол Суперлига
7 июля 17:31
Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»
Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»
Баскетбол Суперлига
6 июля 22:00
«Запорожье» заключило новое соглашение со своим форвардом
«Запорожье» заключило новое соглашение со своим форвардом
Баскетбол Суперлига
6 июля 15:58

Новости: Баскетбол

MVP минувшего сезона Суперлиги стал игроком «Киев-Баскета»
MVP минувшего сезона Суперлиги стал игроком «Киев-Баскета»
Суперлига
14:27
«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта
«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта
НБА
13:30
«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
Суперлига
12:21
«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла
«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла
НБА
10:00
На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
НБА
08:30
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
НБА
07:40
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Суперлига
9 июля 19:27
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
Суперлига
9 июля 17:53
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
НБА
9 июля 17:31
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
31
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
19
Все новости