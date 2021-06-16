MVP сезона 2020/21 Йокич не сыграет за сборную Сербии этим летом

Никола решил сосредоточиться на восстановлении

Никола Йокич / фото - Getty Images

MVP НБА сезона-20/21 Никола Йокич заявил, что не поможет сборной Сербии этим летом. Центровой «Денвера» пропустит отбор к Играм в Токио (29 июня – 4 июля), и в самом олимпийском турнире, если сербы успешно пройдут квалификацию.

По информации источника Марка Стейна,29-летний баскетболист решил сосредоточиться на восстановлении после чемпионата НБА. Также сербам не помогут летом Ален Смаилагич («Голден Стэйт») и Алексей Покушевски («Оклахома-Сити»).

Ранее Йокич повторил достижение 50-летней давности.