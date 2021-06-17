Невероятный хет-трик. «Прометей» завоевал чемпионство во всех национальных первенствах
Нападающий «Прометея» раскритиковал Суперлигу за раздачу итоговых наград
Ди Джей Стефенс остался без наград
Ди Джей Стефенс / Фото: Прометей
Форвард каменского «Прометея» Ди Джей Стефенс в Twitter негативно высказался по поводу вручения индивидуальных наград в Суперлиге.
«Суперлига вышла за рамки своих, раздавая сезонные награды... Люди награждали кого угодно».
По итогам сезона Стефенс не получил индивидуальной награды. MVP регулярного сезона стал Майк Кэффи («Запорожье»), самым ценным игроком финала плей-офф назван Рашад Вон («Прометей»), а лучшим форвардом признали Богдана Близнюка («Киев-Баскет»).
Напомним, ранее стало известно, что «Прометей» покидает Каменское.
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