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Назван лучший игрок НБА на церемонии наград ESPY

На церемонии также были объявлены победители других номинаций
Баскетбол НБА
12:40
Назван лучший игрок НБА на церемонии наград ESPY
Стефен Карри / фото - nba.com

Состоялась церемония наград ESPY за выдающиеся заслуги в области спорта.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признан лучшим игроком НБА. Другими номинантами в этой категории были разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Карри ранее выигрывал эту награду в 2015 году. Леброн Джеймс побеждал в данной категории рекордные семь раз (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018). Лучшей баскетболисткой женской НБА стала Брианна Стюарт («Сиэтл Сторм»).

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Рассел Уэстбрук стал победителем в номинации «Лучшее рекордное выступление». Уэстбрук в этом году побил рекорд Оскара Робертсона и превысил отметку 181 трипл-дабл за карьеру. Уэстбрук стал вторым игроком НБА в истории, получившим награду «Лучшее рекордное выступление». Первым был Стефен Карри в 2016 году.

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл стал победителем в номинации «Прорыв года». Болл был одним из четырех номинированных спортсменов и единственным представителем НБА, опередив Джастина Герберта («Лос-Анджелес Чарджерс», НФЛ), Чейза Янга (футбольная команда «Вашингтон», НФЛ) и Кристал Дэнджерфилд («Миннесотская Линкс», WNBA).

Стефен Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт».

Рене Тер Велде
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Теги

Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз Расселл Уэстбрук Вашингтон Уизардс

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