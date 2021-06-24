«Нетс» готовы обменять Ирвинга

Кайри Ирвинг / фото - Getty Images

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг может в это межсезонье покинуть «Бруклин Нетс». О сложных отношениях баскетболиста с руководством клуба рассказал инсайдер Мэтт Салливан.

Руководители «Нетс» недовольны паузой, которую Ирвинг устроил себе в середине сезона, а также тем, что он не играл в решающих матчах плей-офф.

На прошлой неделе я слышал слухи – на самом деле шепот, потому что влезть в «Бруклин» – это все равно что проникнуть в Кремль – о том, что генеральный менеджер Шон Маркс, вероятно, захочет выслушать предложения по Кайри.

Я не совсем понимаю, какова сейчас стоимость Кайри на рынке. Это не похоже на ситуацию с Беном Симмонсом, который причиняет вам головную боль на площадке. Кайри – сложная личность за пределами площадки. Я думаю, что это раздражает некоторых представителей клуба. Но я не говорю о его партнерах по команде, которые, конечно, рады играть вместе с одним из лучших баскетболистов мира».