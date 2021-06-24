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«Нетс» готовы обменять Ирвинга

Баскетболист устроил паузу посреди сезона и пропустил решающие матча плей-офф
Баскетбол НБА
09:37
«Нетс» готовы обменять Ирвинга
Кайри Ирвинг / фото - Getty Images

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг может в это межсезонье покинуть «Бруклин Нетс». О сложных отношениях баскетболиста с руководством клуба рассказал инсайдер Мэтт Салливан.

Руководители «Нетс» недовольны паузой, которую Ирвинг устроил себе в середине сезона, а также тем, что он не играл в решающих матчах плей-офф.

«Я слышал, что владельцы «Нетс» был очень недовольны «паузой» Кайри, особенно той вечеринкой без маски, из-за которой его псевдо-отцовский отпуск привел к отстранению из-за COVID.

На прошлой неделе я слышал слухи – на самом деле шепот, потому что влезть в «Бруклин» – это все равно что проникнуть в Кремль – о том, что генеральный менеджер Шон Маркс, вероятно, захочет выслушать предложения по Кайри.

Я не совсем понимаю, какова сейчас стоимость Кайри на рынке. Это не похоже на ситуацию с Беном Симмонсом, который причиняет вам головную боль на площадке. Кайри – сложная личность за пределами площадки. Я думаю, что это раздражает некоторых представителей клуба. Но я не говорю о его партнерах по команде, которые, конечно, рады играть вместе с одним из лучших баскетболистов мира».

Ранее «Нетс» потеряли одного из ключевых игроков.

Антон Кривенко
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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