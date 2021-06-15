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Невероятный хет-трик. «Прометей» завоевал чемпионство во всех национальных первенствах

Команды из Каменского завоевали золотые медали в баскетбольных, а также волейбольной Суперлигах
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11:30
Невероятный хет-трик. «Прометей» завоевал чемпионство во всех национальных первенствах
БК «Прометей» с главным трофеем Суперлиги / Фото: facebook.com/V.Dubinsky

Вчера, 14 июня, «Прометей» выиграл третий матч финальной серии Суперлиги с «Запорожьем» (88:83) и стал чемпионом Украины.

Отметим, что ранее команды из Каменского добыли золотые медали женской Суперлиги и завоевали главный трофей женской волейбольной Суперлиги. Отметим, что все три чемпионства стали первыми в истории волейбольной и баскетбольных команд. ВК «Прометей» и мужской БК «Прометей» претендовали на чемпионство в прошлом сезоне, но национальные первенства не были завершены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что атакующий защитник «Прометея» стал MVP финала Суперлиги.

Олег Шумейко-младший
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Теги

«Прометей» (волейбол) Прометей Суперлига (волейбол)

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